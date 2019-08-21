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Туризм
21.08.2019 15:03
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Норвежские туристы остались без круизов по Арктике из-за военных учений в России

Масштабные военные учения в Арктике заставили норвежского туристическиго оператора Hurtigruten отменить свою первую поездку на Землю Франца-Иосифа. Об этом «Фонтанке» рассказали в самой компании. 

«Судно MS Spitsbergen отвечает всем требованиям Полярного кодекса и имеет разрешение на работу в этой [российской] части Арктики. Несмотря на этот факт, в самую последнюю минуту оставшиеся разрешения российских властей неожиданно были отклонены, и нам не было предоставлено необходимое разрешение на плавание на Землю Франца-Иосифа», – рассказала 21 августа секретарь по связям с общественностью Анн Марит Бьорнфлатен.

По ее словам, причиной такого решения стали «крупномасштабные российские военные учения». В компании также отметили, что это было первое запланированное плавание Hurtigruten  на Землю Франца-Иосифа.

Бьорнфлатен рассказала, что у оператора был «длительный диалог» с российскими властями  по поводу круизов в Арктике, и россияне всегда выступали за развитие туризма в регионе. «Подчеркивалась стратегия российских властей по привлечению большего количества круизных перевозок и новых операторов в целом – и Hurtigruten в частности – в российские арктические воды», – уточнила  Бьорнфлатен. 

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Именно поэтому отмена запланированного круиза стала «неожиданностью». «В последнюю минуту было принято такое неожиданное решение», – резюмировали в компании. 

По информации «Вестника ассоциации туроператоров России», в путешествие должны были отправиться 250 пассажиров. Путевки стоили 6,2 тыс. долларов.

Напомним, что российские учения «Центр-2019» запланированы на август и сентябрь. Они пройдут в нескольких районах РФ, включая и Северный морской путь. Целью маневров в Арктике названа отработка тактических приемов, например помощь российским гарнизонам на Крайнем Севере. Важной частью станет десантирование военнослужащих при низких температурах.

 

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