Чемпиона России по ходьбе дисквалифицировали на восемь лет. Он попался на допинге второй раз за четыре года

Бронзового призера и чемпиона России по спортивной ходьбе Сергея Бакулина отстранили за нарушения антидопинговых правил. Как сообщает 21 августа Athletics Integrity Unit со ссылкой на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), за манипуляции с кровью 32-летний спортсмен дисквалифицирован на восемь лет.

Срок действия дисквалификации Бакулина отсчитывается с 3 апреля 2019 года по 2 апреля 2027 года. Аннулированы его результаты выступлений с 20 мая 2018-го по 3 апреля 2019 года.

Это уже вторая дисквалификация для Бакулина. В январе 2015 года он был отстранен на три года и два месяца. В 2009-м он стал чемпионом России, а в 2010-м – бронзовым призером чемпионата Европы.