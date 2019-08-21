Корпус 9 финского городка «Юттери» готовится ко вводу в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» получила заключение о соответствии дома 9 квартала «Юттери» требованиям проектной документации и энергетической эффективности. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь текущего года.

В доме остались в продаже последние квартиры – у покупателей есть возможность приобрести жилье площадью от 29 до 97,24 кв. м. Минимальная стоимость – от 2,79 млн рублей. Особенность объекта – большой выбор балконов разных видов и конфигураций. Есть компактные варианты площадью 4-8 кв. м, балконы и лоджии размером от 8 до 14 кв. м, а также балконы в квартирах на мансардном этаже площадью 7-11 кв. м.

Помимо дома 9, компания готовится ввести в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 120 мест.

Малоэтажный квартал «Юттери» строится в Колпинском районе Санкт-Петербурга и будет состоять из десяти 4-этажных домов с мансардами. Квартал, спроектированный известным финским архитектором Юккой Тикканеном, воссоздает атмосферу европейского пригорода. Корпуса, построенные в форме буквы «П», имеют комфортные и безопасные дворы, полностью закрытые для проезда машин. Для автомобилистов предусмотрены просторные парковки по периметру квартала. На территории есть детские и спортивные площадки, зоны отдыха, цветники. В центре квартала расположен детский сад, рядом с ним будет построена школа с бассейном. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» ведет строительство домов третьей и четвертой очереди.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/