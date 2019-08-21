Ниинистё повезёт Путина ужинать на острове на своей скромной президентской яхте

Яхта президента Финляндии Саули Ниинистё Kultaranta VIII пришвартована днем 21 августа в центре Хельсинки у Рыночной площади в ожидании высокого гостя.

Яхта 19,3 метра в длину и 5,7 метра в ширину названа в честь летней резиденции президента Култаранта. Она была построена финской судостроительной компанией Uki Workboat в Уусикаупунки и передана тогдашнему президенту Тарье Халонен в 2008 году. Её корпус выполнен из алюминия, а интерьер отделан деревом. В Kultaranta VIII имеется салон, две каюты, камбуз и рубка. Спальные места рассчитаны на шесть человек (как правило, это президентская пара, экипаж и охранники). Стоимость судна главы финского государства оценивается примерно в 1,9 млн евро. Ниинистё использует яхту в основном для поездок в свою летнюю резиденцию в Наантали.

Владимир Путин встречается 21 августа со своим финским коллегой в Хельсинки. Переговоры пройдут в президентском дворце, после чего лидеры отправятся ужинать на остров-крепость Суоменлинна (Свеаборг), который находится в 10 минутах хода от материковой части Хельсинки.

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По данным финских СМИ, самолёт Путина должен был приземлиться в аэропорту Вантаа в 13:35, однако, по предварительной информации, российский президент задерживается на час. Вовремя он в Финляндию в свои последние визиты не прибывал.

Приезда Путина ждут при строгих мерах безопасности. Как пишут местные СМИ, в городе даже убрали или закрыли полиэтиленом урны. Российского президента ждут и акции протеста. Среди плакатов есть вопрос о страхах российского президента, боязни честных выборов, требования по Украине и даже оскорбительные высказывания.

Ранее в августе в Хельсинки приходила 141-метровая яхта арабского шейха, сравнимая по размерам с ракетным эсминцем.