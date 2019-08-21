Проект депо «Красносельское» скорректируют за 60 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил госконтракт на 60,1 млн рублей с НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология»: научный институт внесет правки в проект депо «Красносельское». Об этом 21 августа сообщает ведомство.

Как объясняли в комитете, необходимость внести коррективы в проект депо продиктована изменением законодательства. Документацию нужно актуализировать, а также предусмотреть мероприятия по выполнению шумозащитных требований. Дедлайн — не позднее 30 июня 2020 года. Проект депо «Красносельское», где будут обслуживаться поезда с Красносельско-Калининской линии, выполнял петербургский «Ленметрогипротранс».

Депо будет сопряжено со станцией «Юго-Западная». Оно должно быть построено до 2025 года. Предполагается, что депо разместится на территории, ограниченной рубежом Красносельского и Кировского районов Санкт-Петербурга, будущим продолжением ул. Морской Пехоты, проектируемой улицей №1, улицы Маршала Казакова, будущим продолжением улицы Доблести в Красносельском районе. Площадь участка составляет 24,5 га.

Напомним, в июне 2019 года Смольный за 236 млн рублей заказал корректировку уже строящегося участка Красносельско-Калининской линии метро. «Фонтанка» подробно рассказывала о планах городских властей по корректировке старых проектов. В общей сложности на переделку проектов в 2019 году будет потрачено 850 млн рублей.