После драки на Салова полиция приехала на Софийскую овощебазу. Мигрантов вывозили автобусами

Полиция и ОМОН навестили работников овощебазы на Софийской улице днем 21 августа. Нашли нелегальных мигрантов, нарушителей ПДД и поддельные документы.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД, через руки полиции на Софийской улице прошли документы 600 человек. Пятая их часть легла в основу административных протоколов, почти все – о нарушении правил въезда и пребывания в России. Были среди увиденного и явно поддельные бумаги, их изучение может стать уголовными делами.

Не обошли вниманием сотрудники полиции и водителей. За нарушение правил дорожного движения привлекли порядка двадцати человек.

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Судя по видеозаписи, которая велась во время рейда, на место сотрудники приехали подготовленными – с собаками и квадрокоптером. Задержанных мигрантов увозили на белоснежных автобусах.

Рейд прошел на фоне новостей с соседней базы на улице Салова в том же Купчино. Неаккуратный водитель из Азербайджана наехал на палету с продуктами торговцев из Узбекистана, но вместо бесед и извинений началась драка со стрельбой. Четверых иностранцев били битой по головам, грубому водителю и его друзьям удалось скрыться.

Еще одна драка с порезанными ножами иностранцами на той же улице Салова спровоцировала в мае – июне масштабные проверки миграционной полицией всевозможных точек притяжения мигрантов.