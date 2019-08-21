«Все должны всегда оставаться в правовом поле». Кудрин заявил, что во время протестных митингов в Москве «беспрецедентно применяли силу»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «на последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу». Об этом он написал 21 августа в своем аккаунте в Twiiter.

Кудрин ссылается на обращение Совета по правам человека при президенте РФ — там тоже обратили внимание на то, что силовики могли превысить свои полномочия при разгоне митингов.

«Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», – подчеркнул Кудрин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все, кто виновен в столкновениях с властями, должны быть привлечены к ответственности.

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Напомним, в последние недели по субботам в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 10 августа на согласованном митинге на проспекте Сахарова собралось, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. После акции были задержаны более 100 человек в Москве и ещё несколько сотен человек в других городах России. Большой резонанс вызвало видео, на котором полицейский бьет девушку в живот.

Несанкционированная акция 3 августа закончилась задержанием с применением спецсредств около 1000 человек. 27 июля в ходе разгона несогласованной акции сторонников незарегистрированных кандидатов было задержано немногим менее тысячи граждан.