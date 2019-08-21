Автомобилисты ловили байкеров разворотом. На трассе в Матоксу маневр стал смертельным

За 20 августа в Петербурге и Ленинградской области произошло сразу несколько мото-ДТП по похожей схеме. Водители автомобилей начинали разворот или поворот – и сталкивались с мотоциклом.

Вечером во Всеволожском районе Ленобласти такая авария имела трагичные последствия. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 20:28 на 5-м километре автодороги Санкт-Петербург – Матокса 40-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, разворачиваясь с правой по ходу движения обочины, не пропустил мотоцикл BMW, следовавший в попутном направлении.

В результате ДТП 37-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Реклама



Днем под мостом на проспекте Культуры в Петербурге водитель автомобиля LADA Granta стал поворачивать налево через два ряда и поймал ехавшего прямо мотоциклиста, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Произошедшее попало на камеру.

Еще одна похожая авария произошла в седьмом часу вечера на Московском шоссе в Шушарах, сообщают в группе «Мотосолидарность». По словам мотоциклиста, водитель автомобиля, никак не обозначив заранее свой маневр, повернул направо на одностороннюю дорогу и поехал по «встречке».

«Фото лежащего мота нет, сразу поднял по инерции, ДПС вызвал, ДТП оформил. Машина повернула под запрещающий знак, направо, перегодив правую полосу Московского шоссе. Номер и модель авто не запомнил, водитель, увидев, что я поднимаюсь, уехал, – рассказывает байкер. – Касание было, он перекрыл полосу, я уходил правее, т. к. левее шла фура, но он (авто) продолжил поворот, и мой тормозной путь кончился у него за задним правым крылом, туда я приложился передним колесом и дугами, если бы не они (дуги), моей левой ноге не поздоровилось бы, они не просто согнулись, а лопнули от удара».