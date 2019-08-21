От моста Кораблестроителей до несостоявшейся стройки. В устье Смоленки расползается белая муть

Белёсые стоки захватывают Смоленку в Василеостровском районе Петербурга 21 августа. Рядом с мутнеющей рекой самозабвенно трудятся рабочие.

О преобразившейся Смоленке читатели сообщили «Фонтанке» в среду днём. По их наблюдениям, вода теряет прозрачность в районе моста Кораблестроителей, течение гонит как будто пенные разводы в сторону Финского залива. Рядом проходят дорожные работы.



«Фонтанка» запросила комментарий у Росприроднадзора. Пена с химическим душком по берегам Смоленки поднималась в апреле. Тогда в ведомстве объяснили, что река расплачивается за чистые дороги – в неё во время уборки смыли зимнюю грязь.