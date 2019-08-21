На 2-м Муринском проспекте с крыши жилого дома упал кран. Конструкция прикончила машину

Подъемный кран рухнул с крыши жилого дома в Выборгском районе Петербурга. О происшествии у дома №14 по 2-му Муринскому проспекту «Фонтанке» днём 21 августа сообщил читатель.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

На фото, которые петербуржец Дмитрий прислал в редакцию, видно, что подъемная установка зацепила две припаркованные машины, причём одна из них пострадала более чем серьёзно. О пострадавших людях пока не сообщается.

В ЖСК №518, который обслуживает дом, о происшествии ничего не знают. Диспетчер сказала, что никакие работы на крыше здания не велись. Как там оказался кран, в УК объяснить не смогли.