Футболист «Зенита» Краневиттер может перейти в «Болонью»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Серии А. Как пишет 21 августа CalcioWeb, 26-летний футболист, у которого есть итальянский паспорт, заинтересовал селекционеров «Болоньи».

Однако Краневиттер лишь один из нескольких кандидатов. Также «Болонья» рассматривает варианты с Санином Прцичем («Леванте»), Андреасом Бухалакисом («Олимпиакос»), Матсом Ритсом («Брюгге») и Данило («Ницца»).

Напомним, Краневиттер подписал четырёхлетний контракт с «Зенитом» летом 2017 года. Трансфер обошелся в 8 млн евро. В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в Российской премьер-лиге шесть матчей, из которых всего два в основе.

Ранее сообщалось об интересе к Краневиттеру со стороны другого итальянского клуба – «Дженоа».