Украинских моряков оставили под арестом в России

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.

«Под арестом остаются Василий Сорока, Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Олег Мельничук, Владислав Костышин, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко», – об этом 21 августа сообщает издание «МБХ медиа».

Заседание проходило в закрытом режиме после ходатайства прокурора и следователя.

Ранее уже украинские СМИ говорили о проработке вопроса возвращения моряков на Украину. В начале лета уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных, в который вошли и моряки. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями. Москалькова, в свою очередь, опровергла информацию о скором возвращении украинцев.