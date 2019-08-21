Украинских моряков оставили под арестом в России
Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.
«Под арестом остаются Василий Сорока, Андрей Артеменко, Владимир Варимез, Олег Мельничук, Владислав Костышин, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко», – об этом 21 августа сообщает издание «МБХ медиа».
Заседание проходило в закрытом режиме после ходатайства прокурора и следователя.
Ранее уже украинские СМИ говорили о проработке вопроса возвращения моряков на Украину. В начале лета уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных, в который вошли и моряки. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями. Москалькова, в свою очередь, опровергла информацию о скором возвращении украинцев.
Справка:
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.