Защитник Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом»

Футбольные клубы «Зенит» и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника Данилы Кругового. Как сообщает 21 августа пресс-служба петербургской команды, контракт с игроком подписан на 5 лет.

Данил Круговой заключил контракт с «Зенитом»!



Сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника.



Подробнее о контракте: https://t.co/gPu3WqLzig pic.twitter.com/WKwBf0rBOG — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 21, 2019

По договоренности между клубами Круговой доиграет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

Круговой – воспитанник Академии петербургского клуба. В 2015 году дебютировал в составе молодежной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в ФНЛ в составе «Зенита»-2 защитник сыграл под руководством Владислава Радимова 9 ноября 2016 года против «Тюмени». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч.

В июле 2018-го перешел в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч.