В центре Хельсинки проходят антипутинские протесты. Самолет с российским президентом подлетает к финской столице

В центре финской столицы в момент прибытия Владимира Путина в Финляндию проходят три акции протеста, в каждой из которых принимают участие от двух до десяти человек. Об этом 21 августа сообщает агентство STT.

Демонстрации посвящены правам человека в России, уточнил главный комиссар полиции Хейкки Порола. Так, правозащитная организация Amnesty International развернула недалеко от перекрытой Рыночной площади баннеры со словами: "Путин, чего ты боишься?" и "Путин VS права человека". Известно ещё о двух организаторах - коллективе "Свободная Россия" и молодежной организации Коалиционной партии. Всего же полиция была уведомлена о четырёх акциях протеста, запланированных 21 августа.

Ранее сообщалось, что самолет Путина уже подлетает к финской столице.