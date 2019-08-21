На «Коле» до сих пор «мертвая» пробка из-за ночной аварии. «Безголовый» грузовик перекрывает полосу

Авария с двумя грузовыми автомобилями, которая произошла на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области ночью 21 августа, до сих пор собирает за собой многокилометровую пробку. Движение в другую сторону затрудняют зеваки.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, во втором часу дня на федеральной автодороге «Кола» в районе Разметелево скопилась «мертвая» пробка в сторону Петербурга. Транспорт практически не движется, многие водители просто стоят, особенно грузовики. В Разметелево ситуацию усугубляют толпы «обочечников».

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По данным «Яндекс.Пробок», на 13 часов дня длина затора составляла 8,2 километра. Пробка растянулась от поворота на Озерки до АЗС, и в ней можно потерять около полутора часов, хотя обычно этот участок проезжается за 14 минут.

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Аналогичная ситуация наблюдалась там еще в одиннадцатом часу утра. По словам автомобилистов, пробка на этом участке начала собираться ранним утром, но если часов в 6 утра еще можно было проехать в объезд на Всеволожск, то сейчас и эта дорога уже забита машинами. Страдают и те, кто своим транспортом не ездит: из-за пробки некоторые маршрутчики не хотят ехать в сторону Петербурга, рассказывают читатели.

А перед местом аварии образовалось небольшое затруднение в движении в сторону области. Причиной этому стали водители, которые притормаживают посмотреть на ДТП.

Напомним, что сама авария произошла еще в третьем часу ночи. КамАЗ с полуприцепом-цистерной врезался в стоявшую фуру с контейнером. От удара у фуры с платформы упал контейнер, а у автоцистерны оторвалась кабина. Водителя КамАЗа увезли с тяжелыми травмами.

Большегрузы до сих пор стоят на трассе, перекрывая одну полосу, на месте все еще работает ГИБДД, пишут очевидцы.