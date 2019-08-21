Рубль слабеет — путешествия дорожают. Цены на зарубежные туры в августе выросли на 5%

Отдых за границей для россиян в августе 2019 года подорожал на 5%. Об этом сообщает 21 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По ее словам, это произошло пропорционально ослаблению рубля. При этом базовые цены в долларах и евро остаются неизменными согласно контрактам, заключенным между туроператорами и иностранными партнерами на весь сезон.

«Если тур оплачен полностью, то с клиента никто уже не потребует никакой доплаты независимо от колебаний курса рубля. Когда тур только предоплачен, то его цена в рублевом эквиваленте может измениться только на размер остаточной суммы, а предоплата не изменится»,— объяснила она.

Если клиент внес предоплату за 50% стоимости тура, то изменения коснутся только второй половины стоимости на момент ее окончательного погашения.

Биржевой курс доллара на российском рынке в понедельник впервые с середины февраля превысил уровень в 67 рублей. Американская валюта укрепляет позиции на фоне усилившегося риска рецессии мировой экономики.