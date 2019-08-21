До 31 августа Группа ЦДС дарит эксклюзивную отделку в ЦДС «Московский»

Группа ЦДС

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает уникальную акцию, в рамках которой покупатели любой квартиры жилом комплексе ЦДС «Московский» (корпус 3) получают в подарок расширенный пакет отделки LifeStyle. Акция продлится 11 дней – с 21 по 31 августа.

В честь своего 20-летия Группа ЦДС дарит всем покупателям эксклюзивный пакет опций LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. В рамках пакета LifeStyle используются высококачественные материалы и оборудование от проверенных европейских брендов, а также гармоничные цветовые решения.

Предложение включает в себя установку в прихожей современного видеодомофона с LED-подсветкой. На пол квартиры будет уложен ламинат повышенной износостойкости от европейских брендов: EGGER, Kronospan, Tarkett, Ritter, Floorwood.

В ванной комнате устанавливается удобная раковина со светлой тумбой от европейских брендов IKEA, AM.PM, Aqwella, IFO, Roca, а также современные смесители, в том числе термостатический, и душевой гарнитур брендов Grohe, Hansgrohe, Oras, Jacob Delafon, RAVAK, AM.PM. В санузле предусмотрен напольный унитаз известного французского бренда Jacob Delafon с системой плавного и бесшумного закрытия.

Группа ЦДС

Также в пакет входит современный дизайн пола на балконе: здесь будет выполнена стяжка и уложена качественная керамическая плитка.

Акция действует 11 дней: с 21 по 31 августа 2019г. и распространяется на все квартиры в жилом комплексе ЦДС «Московский» (корпус 3). Организатор акции: ООО «ЦДС», ИНН 7813211868, ОГРН 1157847007273. Юр. Адрес: 188691, Ленинградская область, Всеволожский р-н, гор. Кудрово, пр. Европейский, д.14, к.3, пом.11-Н. Подробнее об организаторе, о правилах проведения и участия в мероприятии, о сроках можно получить на сайте организатора на сайте www.cds.spb.ru.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/