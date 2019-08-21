В Петербурге выпустили на волю гуся, который едва не утонул в Фонтанке. На дно его тянул жир

Спасённый в центре Петербурга серый гусь возвращен в естественную среду обитания. Смертельным заплыв краснокнижной птицы мог стать из-за переизбытка кондитерского жира и сахара, беду предотвратила чужая внимательность.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Смольного, 21 августа гусь выпущен в заказнике «Южное побережье Невской губы». Экологи подошли к выбору места с толком, приискав для пернатого мелководье с камышами и тростниками, и не прогадали.

«Бегло осмотревшись, он быстро направился к воде и скрылся за ближайшими плавнями», – поделились в комитете, отметив, что получивший волю почти две недели проходил курс реабилитации.

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9 августа птицу из Фонтанки выловил Игорь. По его словам, вроде бы водоплавающий гусь очевидно тонул, пройти мимо не позволило сострадание. Орнитологи опознали в спасённом представителя краснокнижного вида Anser anser, птица переживала период линьки и временно осталась без неба. В комитете по природопользованию объяснили, что удержаться на воде мешал кондитерский жир, сахар и патока на перьях. Где именно засахарился гусь, неизвестно.