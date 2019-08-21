Путин пролетел над Петербургом и приближается к Хельсинки

Президентский борт Ту-204, по предварительным данным, должен приземлиться в Хельсинки в 13:35 21 августа.

Самолёт, на котором Владимир Путин летит на встречу со своим финским коллегой Саули Ниинистё, по данным Flightradar24, отправился из Москвы в начале первого и уже миновал Петербург и границу с Финляндией.

Напомним, двусторонние переговоры, как ожидается, должны начаться в 14:30 в президентском дворце в центре Хельсинки. К приезду Путина предприняты серьёзные меры безопасности. Лидеры стран намерены обсудить геополитическую ситуацию, в частности Украину, а финский президент заявил о желании поговорить о массовых протестах в Москве.

После переговоров президенты отправятся на ужин на остров Суоменлинна.