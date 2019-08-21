ЦИК проверит дачи. Памфилова отправит делегацию контролировать создание загородных участков на губернаторских выборах в Петербурге

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отправит в Петербург рабочую группу, чтобы проверить, как именно городские власти организуют голосование за кандидатуру губернатора за пределами города, на так называемых «дачных» участках. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании 21 августа.

Рабочая группа поможет петербургскому избиркому решить «спорные вопросы», связанные с голосованием горожан в садоводствах Ленинградской области и населенных пунктах Псковской. Состав делегации ЦИК сформирует «сегодня-завтра», сказала Памфилова.

При этом в Центризбиркоме по-прежнему негативно относятся к решению петербургских властей организовать голосование в соседних регионах, несмотря на то, что городской избирком после критики со стороны ЦИК сократил число «дачных» участков с 92 до 77, сказала Памфилова. Она напомнила, что с просьбой ликвидировать «дачные» участки в ЦИК обратились сразу трое конкурентов врио губернатора Александра Беглова. С критикой организации загородного голосования выступил также петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

«Если вы уверены в своей позиции, то объясните и кандидатам, и членам ЦИК, что она обоснована. Раз такое единодушное неприятие со стороны трех кандидатов, надо доказать им свою позицию аргументированно», – обратилась Элла Памфилова к председателю петербургского избиркома Виктору Миненко. Она предложила ему провести встречу с кандидатами в губернаторы, которые опасаются фальсификаций на загородных участках, и петербургским омбудсменом. Миненко пообещал пригласить их к себе в ближайшее время.

Реклама



На протяжении месяца Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев несколько раз обращали внимание петербургского избиркома на то, что организация «дачного» голосования вызывает у ЦИК вопросы. Сомневаться в прозрачности процесса у Центризбиркома есть «серьезные основания», говорила Памфилова и настоятельно рекомендовала отказаться от создания участков по крайней мере в Псковской области. Николай Булаев две недели назад заявил, что половина заявок, поданных петербуржцами для голосования на дачах, выглядят ненастоящими, поскольку указанные в них контактные телефоны либо не отвечают, либо не существуют, либо их владельцы не знают о том, что намерены провести день выборов за городом. Петербургский избирком не сразу, но пошел на уступки, ликвидировав 15 «дачных» участков.

При этом участковые избирательные комиссии, которые будут считать голоса дачников, формируют из людей, лояльных Смольному. Несмотря на то, что кандидаты в губернаторы от КПРФ и «Справедливой России» выражают опасения относительно готовящихся фальсификаций на загородных участках, правом делегировать в состав избирательных комиссий своих людей они не воспользовались. А по квоте ЛДПР, «Единой России» и Партии роста членами участковых избиркомов стали люди, зависимые от районных и муниципальных администраций.