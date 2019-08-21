Физкультпривет из Пушкинского района

Ещё двадцать лет назад в каждом дворе мальчишки играли в футбол, а девочки – в «классики». Современные дети редко играют в дворовые игры. Поколение, родившееся после 2000 года, принято называть поколением Z, или «цифровым поколением». Дети с раннего возраста погружены в гаджеты, вместо дворового футбола играют в виртуальный. Но непременное условие крепкого здоровья – образ жизни и физическая активность.

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Если хочешь быть здоров – занимайся

Лучше всего прививать любовь к спорту с детства. Регулярные тренировки укрепляют иммунитет, развивают тело и характер, повышают выносливость, дисциплинируют, активизируют работу мозга. Регулярные физические нагрузки помогают бороться со стрессами, улучшают самооценку и настроение. У жителей малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе есть все возможности для занятия спортом. На «Царскосельских холмах», где ведётся строительство, открываются всё больше объектов, где каждый пушкинец может подобрать для себя подходящую нагрузку. Ведь спорт – это не обязательно изнурительные тренировки. Это отдых, удовольствие и новые друзья.

Всегда на высоте

Хорошо помогают поддерживать физическую форму командные игры – волейбол, футбол, теннис, бадминтон, хоккей. Летом 2019 года на прилегающей к «Образцовым кварталам» территории открылся многофункциональный спортивный комплекс «Высота». Два современных корпуса содержат площадки для занятий пляжным и зальным волейболом, футболом, теннисом, популярным ракетлоном – ракеточным многоборьем. Это одно из немногих мест в Петербурге, где есть теннисный корт и с паркетным, и с грунтовым покрытием. Уже сейчас площадки сдаются в аренду и идёт набор в разновозрастные группы с учётом уровня подготовки. В сентябре спортцентре начнут работать секции единоборств и фитнеса.

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Для тех, кто любит похолоднее

Осенью перед жителями «Образцовых кварталов» и всеми петербуржцами откроются новые возможности для занятия хоккеем и фигурным катанием круглогодично. На «Царскосельских холмах» готовится к открытию современная Ледовая арена. Рядом с ареной в перспективе появятся еще два крытых катка размером 20 на 40 метров для тренировок фигуристов и вратарей. Ледовое поле размером 56 на 26 метров – это так называемый «канадский лед».

Верхом по «Царскосельским холмам»

Редко кого оставляют равнодушным лошади. Для многих современных людей прокатиться верхом даже в сопровождении наставника остаётся мечтой. У жителей «Образцовых кварталов» мечты сбываются. Конно-спортивный клуб «Райдер», расположенный поблизости, приглашает на занятия со взрослыми и детьми старше 3-х лет. Для всех уровней подготовки разработаны специальные программы. Занятия проходят на открытой песчаной площадке и в манеже. Перед началом работы производится инструктаж по технике безопасности.

Фото: Солдатенко Н.Б.

Спортивные выходные

В двадцати минутах езды от «Образцовых кварталов» расположен комплекс для активного семейного отдыха «Туутари Парк». Это современный горнолыжный комплекс площадью 50 гектаров с шестью освещенными трассами длиной от 400 до 600 метров и перепадом высот от 60 до 80 метров. В любое время года в нём можно выбрать занятие на свой вкус. Зимой – покататься на горных и беговых лыжах, сноуборде, коньках и санках, летом – полетать на парапланах, покататься на горных велосипедах, посетить верёвочный городок. Активный отдых на свежем воздухе – то, что надо для полноценного отдыха в кругу семьи и друзей.

Мама, папа, я – спортивная семья

В спорте, как в любом обучении, лучше всего работает личный пример. Если родители ведут здоровый образ жизни, занимаются спортивными дисциплинами, демонстрируют ребёнку престиж спорта, с большой долей вероятности и для детей это станет нормой. Никогда не поздно начать новую лучшую жизнь. Спортивные клубы дают возможность выбрать спорт по душе, подобрать нагрузку, составить график индивидуальных тренировок и детям, и взрослым. В Пушкинском районе вести здоровый образ жизни легко и естественно. К этому располагает чистый воздух, многочисленные парки для продолжительных прогулок, велопоездок, пробежек, катания на роликах и лыжах. Во дворе каждого ЖК «Образцовый квартал» оборудованы спортивные и детские площадки, на территории проекта проектируются несколько футбольных полей.

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