Мужчина с двумя ножами напал на полицейских в бронежилетах

Полицейские в Волгограде применили табельное оружие при задержании мужчины с двумя ножами, который угрожал своей сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в ночь на 21 августа местная жительница пожаловалась на угрозы сожителя, который вел себя неадекватно и обещал покалечить ее и себя. Когда полицейские прибыли на место, им удалось убедить мужчину отпустить жену.

«В ходе переговоров мужчина отпустил женщину, а позже, открыв дверь, с применением двух ножей нанес телесные повреждения сотруднику патрульно-постовой службы, экипированному бронежилетом», – говорится в сообщении МВД.

Полицейские применили табельное оружие, нападавшего удалось задержать, он доставлен в больницу. Сотруднику полиции госпитализация не понадобилась.