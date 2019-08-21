В Пулково задерживаются 12 самолётов. Кроме S7, своих клиентов томят другие компании

Пассажиры S7 спасены от изнурительного ожидания и отправлены в Москву другими рейсами, заверяет перевозчик. Впрочем, судя по пестрящему красным расписанию петербургского аэропорта, сидеть на чемоданах там есть кому и без них.

Как сообщили «Фонтанке» в S7 Airlines, улетающих рейсом №048 не стали томить до половины восьмого вечера 21 августа. Их переоформили на другие рейсы авиакомпании. К половине первого дня в Пулково никого из них, как заверяют, не осталось. Самое большее ожидание вылета продлилось два с половиной часа.

Кроме сорвавшегося по технической неисправности рейса №048, вовремя Пулково не покинут ещё одиннадцать самолётов. В опаздывающих значатся рейсы разных компаний в Барселону, Анталью, Иваново, Тель-Авив, Париж, Нижний Новгород, Иркутск, Воронеж, Душанбе и Москву. Задержки составляют от часа до пяти. Как следует из онлайн-табло, полётное расписание сбивает неторопливость прибывающих в Петербург самолётов.