Роскомнадзор удалил из Сети нецензурное переложение российского гимна

Оскорбительную интерпретацию российского гимна заблокировал в Сети Роскомнадзор. Доступ ограничили к страницам украинского ресурса и «библиотеки крамольного контента».

«Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним», – сообщает 21 августа пресс-служба федерального ведомства.

Нецензурные варианты госгимна заметила Генпрокуратура. Администрации интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров не отреагировали на обращения Роскомнадзора.

Первый портал позиционирует себя как «новости Украины и мира», второй — как «библиотека крамольного контента».