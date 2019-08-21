«Следи за собой, будь осторожен». Фанатов берут под надзор

В Петербурге задержали четвертого участника драки между фанатами и ОМОНом на «Газпром Арене». Новое руководство петербургской полиции, несмотря на словесно-визуальный ответ петербургской торсиды о том, для кого же все-таки футбол, планомерно закручивает гайки.

Особо рьяных болельщиков в главке решили брать под усиленный контроль, на входе на стадион поставят мобильные пункты для проверки алкогольного содержания в сине-бело-голубой крови.

В Петербурге задержан 36-летний житель города на Неве Артём Прохоров. На видео похожий на него мужчина стоит в первом ряду фанатов в момент начала нашумевшей августовской драки на «Газпром Арене» во время матча с «Краснодаром». Он скрывает голову под капюшоном зенитовского мерча, после чего обнажает свою главную особую примету – стрижку.

Полицейский Центр «Э» не случайно искал его почти три недели, и это уже 4-й задержанный по итогам событий на стадионе. По информации «Фонтанки», в ГУ МВД решено взяться за фанатское сообщество всерьез.

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Читатель «Фонтанки»

В минувшие выходные, на очередной домашней игре «Зенита» с «Ахматом», фанаты высказали свою позицию баннером с цитатой из Цоя «Следи за собой, будь осторожен» и скандированием «Футбол для фанатов, а не для … («сотрудников полиции»). Как рассказывают наши собеседники в главке, после этого прошло совещание – и фанатское сообщество начали еще более серьезно беспокоить.

Как прокомментировали «Фонтанке» в ГУ МВД, «после известных уже всем событий, в главке решили предупреждать заранее какую-либо агрессию болельщиков. Во-первых, для этих целей у комитета здравоохранения Смольного попросили несколько передвижных пунктов для медицинского освидетельствования. Их будут устанавливать на подходах к стадиону непосредственно перед матчами и приглашать туда тех, кто явно пьян. Если врачи подтвердят, то таких, как говорится, будут заворачивать. Также в территориальные отделы полиции направлены данные особо рьяных болельщиков. Требование руководства главка простое – брать таких на контроль, смотреть за их образом жизни. Что-то похожее на практику административного надзора».

Перед последней игрой полиция уже начала проверять посетителей стадиона на трезвость

- Кто должен этим заниматься? – поинтересовалась «Фонтанка».

– Конечно, участковые и оперативники, на земле которых они проживают.

- А земля потянет эту задачу? Ведь у каждого участкового или опера еще есть куча проблем. А вот в Центре «Э», говорят, поменьше забот.

– Послушайте, следуя такой логике, тогда вообще по любому поводу на землю не стоит спускать указания. Что касается Центра «Э», то им есть чем заняться и вне футбола.

- Сколько фамилий вы передадите для контроля на землю?

– Немного. Несколько десятков. Так что, если поделить на районы, то не очень-то и нагрузка.

- А фанатов больше, чем несколько десятков.

– Больше. Только мы считаем, что последнюю ситуацию устроили не классические фанаты с «Виража» или «Невского фронта», а своего рода новые. В их случае важнее говорить об алкоголе.

- В районах будут ходить по их квартирам, не пускать на матчи – также превентивно задерживать, как иногда лидеров несогласных?

– Зачем? Что касается – «по квартирам», то что здесь обидного или необычного? Участковый и так обязан ходить по квартирам, знакомиться. А если, к примеру, появляется конкретная информация, что тот-то или тот-то сооружают какой-нибудь оскорбительный баннер, чтобы вывесить его на матче, то отчего бы не остановить такого до матча. Наверное, это и клубу важно.

Опасение собеседников «Фонтанки» в петербургском фанатском сообществе о том, что в баннерах с последней игры могут искать экстремизм, наш собеседник в ГУ МВД опроверг. «Вы знаете, формально можно проверить всё, что угодно. Но мы относимся к этому по-взрослому, профессионально, если хотите. Зачем делать то, что явно пойдет в противодействие законам физики. Пока мы считаем, что это не нужно. Не нужно обострять. Что касается, когда полицейского бьют, то тут другое дело», – сказал он.

А вот на вопрос о создающемся перед грядущими губернаторскими выборами напряжении между городскими властями и фанатами в полиции отвечают, что в политическом разрезе ситуацию не рассматривают.

Пока же фанаты подсчитывают потери.

19 августа полицейский Центр «Э» задержал 36-летнего фаната «Зенита» Артёма Прохорова. В драке он, как считает следствие, «не менее одного раза» ударил ОМОНовца по лицу. На видео с места побоища Прохоров стоял в первом ряду. Про мужчину известно немного – работал охранником, в 2009-2011 годах пытался выстроить бизнес в такси, но дела не пошли, и ИП пришлось закрыть. Судя по странице в соцсети, Прохоров свой последний отпуск провёл в Сочи. На ОМОН фанат шёл со стрижкой «могавк» или «томагавк», которая ещё с 70-х является олицетворением протеста. После задержания Прохорова отпустили домой под подписку.

Ранее невыездным стал 28-летний Алексей Антонов, который предпочитает здоровый образ жизни. Интересно, что в 2011 году фигурант был осуждён за пособничество в распространении наркотиков. Вечером 3 августа, по версии следствия, он попытался пробить голову ОМОНовца ногой, но промахнулся. Впрочем, это не спасло его от уголовного дела. Промах сочли за угрозу.

Ещё двое участников драки на стилобате «Газпром Арены» уехали в СИЗО. Один из них, 28-летний Георгий Воеводин, по версии следователей, уложил на спину бойца оперативного батальона и нанёс удар. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. В отношении Воеводина возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Горожанин арестован до 4 октября.

25-летнего Дениса Первачука родные знают как заботливого сына и внука. В суд мужчину доставили со следами «боевых подвигов» на лице. По версии следствия, Первачук из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара рукой по лицу замкомандира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии Петербурга. Своими действиями он не только причинил вред здоровью, но и опорочил честь органов власти, говорится в материалах дела. Футбольный фанат признал вину.

"Фонтанка.ру"