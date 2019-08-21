Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии. Это участники проекта для молодежи Future Spaces

Три гражданина России пострадали в результате взрыва баллона с газом в доме немецкого города Хитцаккер.

«Трое участников международного проекта Future Spaces серьезно пострадали от несчастного случая. Около семи часов вечера 18 августа в гостевом доме в городе Хитцаккер из-за утечки газа произошел взрыв баллона. <...> Пострадавших госпитализировали на вертолете в ближайший крупный город – Гамбург, остальным участникам была оказана психологическая помощь. Еще один участник, из Танзании, также получил ранения, но в легкой степени, и был госпитализирован в местную больницу», - сообщает 21 августа красноярская общественная организация «Интерра».

Среди пострадавших россиян – 24-летний координатор и два участника проекта. У одного из них «поражены 50% поверхности тела». Врачи рапортуют о том, что «угрозы для жизни нет», а состояние пострадавших оценивается как «стабильное». Тем не менее в клинике им придется провести «несколько недель», прежде чем они смогут вернуться в Россию.

«Такие события невозможно предугадать и как-то подстраховаться. Это случается вдруг. И это самое страшное», – сообщает «Интерра».

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Future Spaces – это культурно-образовательный проект для молодежи из Германии, России и Танзании. С российской стороны организатором выступает красноярская общественная организация «Интерра».