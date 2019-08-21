ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

Банк «Россия» аккредитовал ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.

Купить квартиру в комплексе класса бизнес-лайт можно с первоначальным взносом от 15%. Кредит на покупку жилья оформляется от 10,2% годовых, для зарплатных клиентов от 10%. Если площадь квартиры более 60 кв. м, то процентная ставка может быть снижена. Ипотека оформляется на срок от 1 года до 25 лет. Сумма кредита от 300 тыс рублей до 8 млн. рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://abr.ru и в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

ЖК «Галактика.Премиум» – проект класса бизнес-лайт, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. В общей сложности в паркингах запроектировано 399 машиномест. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами. Ввод в эксплуатацию ЖК «Галактика.Премиум» запланирован на I квартал 2021 года.

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/