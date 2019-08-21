Когда быстрее поездом. Пассажирам петербургского рейса в Москву прописали почти 10-часовое ожидание

Путешествие из Петербурга в Москву для клиентов S7 Airlines отодвинуто на вечер среды. Аэробус, обещавший домчать в столицу часа за полтора, проиграл в скорости поезду.

Как следует из онлайн-табло Пулково, намеченный на десять утра 21 августа рейс S7 048 не отправится раньше половины восьмого вечера. Торопящиеся в Домодедово вынужденно остаются в накопителе Пулково. Авиакомпания раз в шесть часов обещает утешить талонным питанием.

Редкие счастливчики успели поменять билеты и перепрыгнуть на другой рейс той же S7, вылет которого был назначен на 10:55. Но покинуть воздушное пространство Северной столицы вовремя не удалось и ему.

«Опаздываю в Москву на совещание, только билеты сменил, а второй рейс перенесли на полдень», – поделился с «Фонтанкой» Марат.

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Шанс попасть на окончание встречи у него есть – самолёт вылетел.

Пресс-служба S7 оказалась недоступна для оперативного комментария. В контактном центре авиакомпании сообщили, что рейс S7 048 задерживается, потому что борт готовят к полёту. Это же подтвердил представитель перевозчика в Пулково, не уточнив, с чем связана продолжительность подготовки.