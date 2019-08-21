Второй этап ремонта набережной Фонтанки ограничит движение до 1 октября

В Петербурге продолжают ремонт набережной Фонтанки. Второй этап работ продлил ограничения движения на правом берегу реки до 1 октября 2019 года, сообщает 21 августа СПб ГБУ «Мостотрест».

Работы ведутся на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста. Подрядчик АО «Стройинвест» отремонтирует тротуарную часть набережной за 39,5 миллионов рублей. Первый этап работ стартовал 27 июля и завершился 19 августа.

Сейчас подрядчик приступил к заключительной стадии. Завершить все работы должны до октября. На это время движение по нечетной стороне набережной от Лештукова моста до моста Ломоносова ограничено. Ограничение касается только крайней правой полосы.