Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +19
$ 66.26р
73.50р
14:02 21.08.2019
Расширенный поиск

Финляндия
21.08.2019 12:15
Печать

Водолазы, снайперы и беспилотники. Хельсинки готовится к приезду Путина

Сотрудники ФСО начали готовить Хельсинки к приезду президента РФ Владимира Путина за несколько суток до встречи российского лидера с главой Финляндии Саули Ниинистё. Переговоры пройдут сегодня, 21 августа.

Как пишет финское издание Ilta-Sanomat, меры безопасности предприняты внушительные. Водолазы Сил обороны и Береговой охраны накануне исследовали дно залива у площади Кауппатори, рядом с которой расположен президентский дворец, а также причал острова Суоменлинна. Туда президенты отправятся на ужин после переговоров.

Ожидается, что президентский борт приземлится в аэропорту Хельсинки в 14:30. Полиция уже зачищает центр города: Северную Эспланаду утром полностью освободили от частных автомобилей, на эвакуаторе отправилась даже машина с дипломатическими номерами российского посольства. Как объяснили в полиции, требование убрать авто с улицы одинаково для всех. Сейчас там стоят патрульные фургоны. По данным IS, к обеспечению мер безопасности в день визита Путина привлечены сотни полицейских. Издание также намекает на снайперов, которые незаметно прячутся на крышах домов. ФСО следит за ситуацией с помощью своих беспилотников и вертолётов, воздушный контроль выполняют и местные власти. Запрет на полёты распространяется почти на весь столичный регион.

Реклама

В день приезда российского президента на время проезда кортежа перекроют путь из аэропорта до центра финской столицы. Рыночная площадь (Кауппатори), которая является популярным туристическим местом, будет закрыта для обычных граждан на полдня. Кроме того, перекрыты несколько улиц в центре города.

Ранее также сообщалось, что 21 июля закрыта и сауна с бассейнами у залива с видом на президентский дворец и рыночную площадь.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
21.08.2019 11:59

ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

Банк «Россия» аккредитовал ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
ПАО «Группа ЛСР»
21.08.2019 11:19

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до 98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.
«Лидер Групп»
21.08.2019 10:28

ЖК LENINGRAD стал участником конкурса «Золотой Трезини 2019»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» ежегодно отмечает лучшие строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» заявлен знаковый ЖК LENINGRAD.
Setl City
20.08.2019 18:07

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в элитном ЖК Stockholm со скидкой 20%

В августе компания предоставляет скидку 20% на квартиры в готовом ЖК премиум-класса Stockholm, который построен напротив Елагина острова. Предложение распространяется на десять эксклюзивных вариантов площадью от 104 до 236 кв. метров.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.08.2019 18:00

Когда все квартиры образцовые

Строительная компания «Терминал-Ресурс» даёт возможность убедиться в высоком качестве любой квартиры в построенном доме. Покупателям квартир в «Образцовых кварталах» демонстрируют реальную понравившуюся квартиру, а не шоу-рум.
ГК «Эталон»
20.08.2019 17:34

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПСК
20.08.2019 15:30

ПСК приступил к монолитным работам в ЖК Nobelius

ГК «ПСК» завершила нулевой цикл работ на строительной площадке ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района. Строители приступили к основному этапу работ согласно общему графику.
ПАО «Группа ЛСР»
20.08.2019 15:16

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Цивилизации»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
20.08.2019 15:11

«Алмаз – Антей» оснастил новейшим оборудованием аэропорт «Гагарин»

«Алмаз – Антей», совместно с предприятиями российской промышленности, выполнил работы по техническому оснащению нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. С 20 августа 2019 года аэропорт начинает плановые полёты и обслуживание пассажиров.
Группа ЦДС
20.08.2019 12:56

Группа ЦДС запускает акцию «20 недель подарков!»

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает розыгрыш подарков, в рамках которого покупатели квартир в жилых комплексах застройщика могут выиграть подарочные сертификаты в IKEA на сумму 20 тысяч рублей и суперприз в размере 200 тысяч рублей*.
ГК "КВС"
20.08.2019 12:09

Клубный дом «Б57» от ГК «КВС» аккредитован еще двумя банками

Ипотеку в новом жилом комплексе бизнес-класса от ГК «КВС» теперь можно получить также в банках ВТБ и Санкт-Петербург. На выбор – широкий спектр программ, в том числе ипотека с минимальным первым взносом и госпрограмма для семей с детьми.
ГК «Эталон»
20.08.2019 10:29

Группа «Эталон» построила новую школу на проспекте Космонавтов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга.