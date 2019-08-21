Водолазы, снайперы и беспилотники. Хельсинки готовится к приезду Путина

Сотрудники ФСО начали готовить Хельсинки к приезду президента РФ Владимира Путина за несколько суток до встречи российского лидера с главой Финляндии Саули Ниинистё. Переговоры пройдут сегодня, 21 августа.

Как пишет финское издание Ilta-Sanomat, меры безопасности предприняты внушительные. Водолазы Сил обороны и Береговой охраны накануне исследовали дно залива у площади Кауппатори, рядом с которой расположен президентский дворец, а также причал острова Суоменлинна. Туда президенты отправятся на ужин после переговоров.

Ожидается, что президентский борт приземлится в аэропорту Хельсинки в 14:30. Полиция уже зачищает центр города: Северную Эспланаду утром полностью освободили от частных автомобилей, на эвакуаторе отправилась даже машина с дипломатическими номерами российского посольства. Как объяснили в полиции, требование убрать авто с улицы одинаково для всех. Сейчас там стоят патрульные фургоны. По данным IS, к обеспечению мер безопасности в день визита Путина привлечены сотни полицейских. Издание также намекает на снайперов, которые незаметно прячутся на крышах домов. ФСО следит за ситуацией с помощью своих беспилотников и вертолётов, воздушный контроль выполняют и местные власти. Запрет на полёты распространяется почти на весь столичный регион.

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В день приезда российского президента на время проезда кортежа перекроют путь из аэропорта до центра финской столицы. Рыночная площадь (Кауппатори), которая является популярным туристическим местом, будет закрыта для обычных граждан на полдня. Кроме того, перекрыты несколько улиц в центре города.

Ранее также сообщалось, что 21 июля закрыта и сауна с бассейнами у залива с видом на президентский дворец и рыночную площадь.