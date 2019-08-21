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Общество
21.08.2019 12:07
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От дочерей Абрамовича до жены Ротенберга. Forbes выяснил, кто из российских миллиардеров увлекается конным спортом

Издание Forbes составило список российских миллиардеров и их близких, увлекающихся конным спортом. Список опубликован 21 августа. 

Журналисты напоминают, что конный спорт — увлечение для богатых. Так, средняя годовалая лошадь обойдется как минимум в 10 тыс. евро, если же говорить об уровне для участия в серьезных скачках, то речь пойдет уже о 5-6 млн евро. Сейчас Федерацию конного спорта России возглавляет бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина. Однако сама она в рейтинг Forbes не вошла.

На первых местах в списке — две дочери Романа Абрамовича, 22-летняя Софья и 18-летняя Арина. Софья профессионально занимается конкуром — преодолением препятствий определенной высоты на маршруте от 200 до 1100 м. Она живет с бывшей женой олигарха Ириной в Лондоне, у семьи есть поместье с конюшней на 100 лошадей в Хэмпшире. Выступает Софья с 2014 года не за Россию, а за Англию. Арина также недавно начала принимать участие в соревнованиях вместе со старшей сестрой. Первого собственного пони шоу-класса Pringle она получила в подарок от отца на Новый год.

Затем идет дочь Дмитрия Рыболовлева Екатерина, которая с 2007 года выступает на профессиональных соревнованиях. Ее лучший результат — четвертое место в Каннах на 16-летнем сером голштинском жеребце Cherubin van de Helle. После рождения ребенка она прекратила выступления.

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Олег Дерипаска лошадьми интересуется как бизнесмен: в 2004 году он купил конезавод «Восход» в Краснодарском крае. Ему принадлежала одна из лучших скаковых лошадей России — жеребец Акбаш. Кони завода Дерипаски регулярно побеждают на различных российских соревнованиях. Когда миллиардер приезжает на завод, он и сам садится в седло, однако профессионально спортом не занимается.

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина занимается конным спортом с 1994 года. Первого коня ей подарил президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков. Она была президентом Федерации конного спорта с 1999 по 2005 год. Также Батурина приобрела конезавод «Веедерн» под Калининградом, сейчас он входит в агрохолдинг Лужкова «Медовые лужки».

Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Раппопорт в 2005 году приобрел Злынский конезавод в Орловской области. Он его восстановил за собственные средства и часто прилетает на завод на вертолете заниматься верховой ездой.

Жена миллиардера Бориса Ротенберга Карина увлекалась лошадьми с детства, в 20 лет она начала заниматься с тренером. Позже жеребцов ей начал покупать муж. В 2014 году в семейной конюшне было семь лошадей. Кроме того, конным спортом занялся и сам Борис Ротенберг. В 2019 году он занял 7-е место на турнире Mediterranian Equestrian Tour в испанской Оливе. Карина на этих соревнованиях была девятой.

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