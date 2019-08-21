«Так и штаны замарать недолго». Петербуржцев впечатлила проверка системы оповещения
Проверка системы оповещения в Петербурге напугала горожан, несмотря на многочисленные предупреждения. Кого-то громкая сирена утром 21 августа застала на работе, а кого-то в постели.
Судя по видео, снятому корреспондентом «Фонтанки», застигнутые врасплох гуляющие, услышав звуки из динамиков, взялись за смартфоны и стали снимать происходящее.
Но не все оказались такими смелыми: кого-то радиозавывания всерьёз испугали.
«Хорошо, что прочитала, а то так и штаны замарать недолго», – написала под новостью нашего издания петербурженка Ирина.
А читатель по имени Сергей признался, что едва не «родил ежа», так как проснулся от воя сирен.
Каждый раз не знаешь, учебная ли это тревога или надо бежать с чемоданчиком в метро.— Глеб (@Asaelko) August 21, 2019
Утро обычного человека вне Петербурга: кофе, завтрак, книга.— Похоть ???? (@noxotb_) August 21, 2019
Утро человека в Петербурге: воздушная тревога, пробирающая любые стены и стеклопакеты
«Поддерживать постоянный уровень тревожности – лучший способ управления населением!» – считает еще один комментатор.
«В Красносельском р-не все включилось, только вот из громкоговорителя слышно было "бу-бу-бу-бу"», – не разобрал обращения к населению местный житель.
«И толку от этой сирены, если большинство не знают, что делать и куда идти?» – спрашивает пользователь группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» Стас.
Со Стасом согласен ВЦИОМ: 71% россиян ничего не знают ни о существовании бомбоубежищ, ни об их местонахождении.
Напомним, 21 августа в Петербурге под землёй и на улице была объявлена учебная тревога. Также сигнал «Внимание всем!» передали через телеканалы и радиостанции.