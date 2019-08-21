«Так и штаны замарать недолго». Петербуржцев впечатлила проверка системы оповещения

Проверка системы оповещения в Петербурге напугала горожан, несмотря на многочисленные предупреждения. Кого-то громкая сирена утром 21 августа застала на работе, а кого-то в постели.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Судя по видео, снятому корреспондентом «Фонтанки», застигнутые врасплох гуляющие, услышав звуки из динамиков, взялись за смартфоны и стали снимать происходящее.

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Но не все оказались такими смелыми: кого-то радиозавывания всерьёз испугали.

«Хорошо, что прочитала, а то так и штаны замарать недолго», – написала под новостью нашего издания петербурженка Ирина.

А читатель по имени Сергей признался, что едва не «родил ежа», так как проснулся от воя сирен.

Каждый раз не знаешь, учебная ли это тревога или надо бежать с чемоданчиком в метро. — Глеб (@Asaelko) August 21, 2019

Утро обычного человека вне Петербурга: кофе, завтрак, книга.



Утро человека в Петербурге: воздушная тревога, пробирающая любые стены и стеклопакеты — Похоть ???? (@noxotb_) August 21, 2019

«Поддерживать постоянный уровень тревожности – лучший способ управления населением!» – считает еще один комментатор.

«В Красносельском р-не все включилось, только вот из громкоговорителя слышно было "бу-бу-бу-бу"», – не разобрал обращения к населению местный житель.

«И толку от этой сирены, если большинство не знают, что делать и куда идти?» – спрашивает пользователь группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» Стас.

Со Стасом согласен ВЦИОМ: 71% россиян ничего не знают ни о существовании бомбоубежищ, ни об их местонахождении.

Напомним, 21 августа в Петербурге под землёй и на улице была объявлена учебная тревога. Также сигнал «Внимание всем!» передали через телеканалы и радиостанции.