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Общество
21.08.2019 11:58
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Пятерых осуждённых в России украинцев могут отправить «досиживать» на родину

Пятеро осуждённых в России украинцев могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Они доставлены в СИЗО «Лефортово». 

Как сообщает 21 августа «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, в настоящее время обсуждается формат выдачи. Официальных подтверждений этой информации пока нет. 

Об обмене заключёнными между РФ и Украиной говорит и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. (...) И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история», – сказал Чеснаков.

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20 августа стало известно, что в «Лефортово» были доставлены передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Правозащитники считают это знаком того, что указанные лица содержатся в учреждении. 

Балух содержался в тверской колонии за хранение боеприпасов. Гриб в марте 2019 года получил 6 лет за содействие терроризму, после приговора его отправили в Краснодарский край. Крымский активист Кольченко  в 2015 году приговорен к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинен в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму. Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне, а также в  убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

В июле уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В украинском списке фигурировали Гриб и Балух, а также ещё около 150 человек.

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