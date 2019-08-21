В зоне ремонта на КАД один самосвал «разбил лоб» о другой

Два грузовика столкнулись утром 21 августа на кольцевой автодороге Петербурга. В аварии есть пострадавший.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке КАД от проспекта Энгельса в сторону Горской столкнулись два грузовых автомобиля. На фото с места ДТП видно, что самосвал с прицепом приехал в кузов поворачивавшего самосвала Volvo, сильно повредив себе кабину.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 9:30 на 16-м километре внутреннего кольца КАД, и в ней пострадал один человек. Со слов очевидца Андрея, водитель первого самосвала разбил лоб.

«На место оперативно прибыли все службы. Претензий к дорожным органам нет. Пока грузовики еще на месте», – сообщили в дорожном управлении.