При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

На борту упавшего 20 августа около острова Порос вертолета находился предприниматель и меценат Михаил Абрамов. Об этом «Фонтанке» рассказали 21 августа в Музее русской иконы, который в 2006 году создал российский бизнесмен.

«Да, это правда. Мы, сотрудники, сами только утром узнали», – рассказали 21 августа в пресс-службе.

В Музее русской иконы отметили, что «скорее всего» будут организованы какие-то мероприятия в связи с гибелью основателя. Официальное сообщение пообещали опубликовать позже.

Ранее пресс-аташе посольства РФ в Афинах Василий Гаврилов подтвердил «Фонтанке», что россияне были пассажирами вертолета, который упал в море. Греческое издание Iefimerida чуть позже назвало имена погибших: пилот, гражданин Греции Никос Каристинос и два россиянина – Михаил Абрамов и Давел Аколинин.

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По данным греческих СМИ, береговая охрана Эллады задействовала несколько кораблей и вертолет для поиска пострадавших. В итоге тела погибших в тот же день обнаружили водолазы. По предварительной версии, воздушное судно столкнулось с линиями электропередач.

Михаил Абрамов родился в 1963 году и занимался строительством. Он также развивал несколько благотворительных проектов. Музей русской иконы создали в 2006 году в Москве. Коллекция насчитывает почти 5 тысяч экспонатов.