Льготы не доехали до заводов. Крупные автоконцерны повышают цены из-за прекращения субсидий

Машины российского производства могут резко подорожать. Это может случиться из-за отмены льгот на ввоз комплектующих в связи с истечением договоров о промсборке, сообщает «Коммерсант» 21 августа.

АвтоВАЗ уже увеличил стоимость моделей Lada в среднем на 0,9% с 1 августа. К аналогичному пересмотру ценника готовятся Hyundai и Nissan. Более резкое повышение цен случится с 2020 года, когда льготы перестанут получать производители компонентов.

Договоры о промсборке истекли у альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, Объединенной автомобильной группы и КамАЗ-Daimler, Hyundai. Пока действуют такие соглашения у PSA, Toyota, Volkswagen.

После прекращения действия соглашений многие автопроизводители подписали с Минпромторгом специнвестконтракты, которые в частности предусматривают неухудшение инвестиционных условий. Компании рассчитывали, что это позволит им сохранить пошлины, но этого не произошло. В июне участники рынка просили премьера Дмитрия Медведева возобновить льготы, но пока решения не дождались.