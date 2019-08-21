«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до 98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.

На выбор покупателям представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры евроформата. В них предусмотрены большие кухни-гостиные от 15 кв. м, панорамные лоджии глубиной 1,4 м, где можно обустроить отдельное место для отдыха. Окна высотой 1,8 м устанавливаются на расстоянии 60 см от пола, что добавляет еще больше света и воздуха.

В доме №7 коммуникации вынесены за пределы квартир – это не только эстетически украшает жилое пространство, но и является функциональным преимуществом. На этажах расположено от 3 до 5 квартир.

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Морская набережная» возводится на берегу Финского залива в Василеостровском районе. Дома строятся на собственной территории «Группы ЛСР», созданной специально для этого проекта. Архитектурный облик «Морской набережной» создан «Студией 44» под руководством Никиты Явейна. Оригинальная концепция жилого комплекса предусматривает разнообразие архитектурных решений. Динамика фасадов достигается за счет чередования оконных проемов, использования эркеров, французских балконов и остекления в пол. Первая линия домов гостеприимно раскрывается к воде. Для создания пластики второй линии корпуса сдвинуты через один вдоль участка, образовав курдонеры.

Для будущих жителей в «Морской набережной» запроектированы машиноместа в подземных паркингах и открытая гостевая парковка. Силами «Группы ЛСР» будут построены 4 детских садика и 3 школы. Под коммерческие помещения в проекте отведено более 25 тыс. кв. м.

Преимуществом и главной достопримечательностью станет благоустроенная прибрежная зона с общественными пространствами, создание которой будет идти поэтапно, параллельно со строительством очередей комплекса.

Все архитектурные решения променада – итог городского конкурса «Парковая линия», который «Группа ЛСР» провела в прошлом году совместно с профильными ведомствами и ведущими архитекторами. Задумка бюро «Студия 44», ставшего победителем конкурса, заключается в создании анфиладного пространства площадью почти 11 га, состоящего из небольших тематических парков. Протяженность самой набережной шириной до 100 м составит около 2 км.

Плановый срок сдачи дома, жилой площадью почти 10 тыс. кв. м, в эксплуатацию IV квартал 2022 года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Морская набережная» (Невская губа) – застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/