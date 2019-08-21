Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +19
$ 66.26р
73.50р
14:02 21.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
21.08.2019 11:19
Печать

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до  98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.

На выбор покупателям представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры евроформата. В них предусмотрены большие кухни-гостиные от 15 кв. м, панорамные лоджии глубиной 1,4 м, где можно обустроить отдельное место для отдыха. Окна высотой 1,8 м устанавливаются на расстоянии 60 см от пола, что добавляет еще больше света и воздуха.

В доме №7 коммуникации вынесены за пределы квартир – это не только эстетически украшает жилое пространство, но и является функциональным преимуществом. На этажах расположено от 3 до 5 квартир.

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Морская набережная» возводится на берегу Финского залива в Василеостровском районе. Дома строятся на собственной территории «Группы ЛСР», созданной специально для этого проекта. Архитектурный облик «Морской набережной» создан «Студией 44» под руководством Никиты Явейна. Оригинальная концепция жилого комплекса предусматривает разнообразие архитектурных решений. Динамика фасадов достигается за счет чередования оконных проемов, использования эркеров, французских балконов и остекления в пол. Первая линия домов гостеприимно раскрывается к воде. Для создания пластики второй линии корпуса сдвинуты через один вдоль участка, образовав курдонеры.

Для будущих жителей в «Морской набережной» запроектированы машиноместа в подземных паркингах и открытая гостевая парковка. Силами «Группы ЛСР» будут построены 4 детских садика и 3 школы. Под коммерческие помещения в проекте отведено более 25 тыс. кв. м.

Преимуществом и главной достопримечательностью станет благоустроенная прибрежная зона с общественными пространствами, создание которой будет идти поэтапно, параллельно со строительством очередей комплекса.

Все архитектурные решения променада – итог городского конкурса «Парковая линия», который «Группа ЛСР» провела в прошлом году совместно с профильными ведомствами и ведущими архитекторами. Задумка бюро «Студия 44», ставшего победителем конкурса, заключается в создании анфиладного пространства площадью почти 11 га, состоящего из небольших тематических парков. Протяженность самой набережной шириной до 100 м составит около 2 км.

Плановый срок сдачи дома, жилой площадью почти 10 тыс. кв. м, в эксплуатацию IV квартал 2022 года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Морская набережная» (Невская губа) – застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
21.08.2019 11:59

ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

Банк «Россия» аккредитовал ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
ПАО «Группа ЛСР»
21.08.2019 11:19

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до 98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.
«Лидер Групп»
21.08.2019 10:28

ЖК LENINGRAD стал участником конкурса «Золотой Трезини 2019»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» ежегодно отмечает лучшие строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» заявлен знаковый ЖК LENINGRAD.
Setl City
20.08.2019 18:07

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в элитном ЖК Stockholm со скидкой 20%

В августе компания предоставляет скидку 20% на квартиры в готовом ЖК премиум-класса Stockholm, который построен напротив Елагина острова. Предложение распространяется на десять эксклюзивных вариантов площадью от 104 до 236 кв. метров.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.08.2019 18:00

Когда все квартиры образцовые

Строительная компания «Терминал-Ресурс» даёт возможность убедиться в высоком качестве любой квартиры в построенном доме. Покупателям квартир в «Образцовых кварталах» демонстрируют реальную понравившуюся квартиру, а не шоу-рум.
ГК «Эталон»
20.08.2019 17:34

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПСК
20.08.2019 15:30

ПСК приступил к монолитным работам в ЖК Nobelius

ГК «ПСК» завершила нулевой цикл работ на строительной площадке ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района. Строители приступили к основному этапу работ согласно общему графику.
ПАО «Группа ЛСР»
20.08.2019 15:16

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Цивилизации»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
20.08.2019 15:11

«Алмаз – Антей» оснастил новейшим оборудованием аэропорт «Гагарин»

«Алмаз – Антей», совместно с предприятиями российской промышленности, выполнил работы по техническому оснащению нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. С 20 августа 2019 года аэропорт начинает плановые полёты и обслуживание пассажиров.
Группа ЦДС
20.08.2019 12:56

Группа ЦДС запускает акцию «20 недель подарков!»

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает розыгрыш подарков, в рамках которого покупатели квартир в жилых комплексах застройщика могут выиграть подарочные сертификаты в IKEA на сумму 20 тысяч рублей и суперприз в размере 200 тысяч рублей*.
ГК "КВС"
20.08.2019 12:09

Клубный дом «Б57» от ГК «КВС» аккредитован еще двумя банками

Ипотеку в новом жилом комплексе бизнес-класса от ГК «КВС» теперь можно получить также в банках ВТБ и Санкт-Петербург. На выбор – широкий спектр программ, в том числе ипотека с минимальным первым взносом и госпрограмма для семей с детьми.
ГК «Эталон»
20.08.2019 10:29

Группа «Эталон» построила новую школу на проспекте Космонавтов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга.