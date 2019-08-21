Убийце в Автово оружие мог продать реконструктор. Его обыскали

Следственный комитет выяснил, кто мог продать оружие психически нездоровому петербуржцу с улицы Зайцева, который сначала затопил соседа, а затем застрелил.

По данным «Фонтанки», 20 августа правоохранители в рамках операции «Арсенал» навестили 42-летнего предпринимателя и реконструктора. В его квартире на улице Стойкости следователи нашли винтовки, наганы и пистолеты времён Великой Отечественной войны, а также патроны. Ещё больше удалось найти на даче в Выборгском районе области. Всего в списке оружия и боеприпасов, отправленных на экспертизу, значится 13 позиций. Мужчина объяснил, что приобрёл всё это давным-давно через разных реконструкторов. Он и сам активно увлекается историей, участвует в реконструкторских мероприятиях.

Следователи полагают, что именно петербуржец продал психически нездоровому жителю улицы Зайцева сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Из этого оружия был застрелен сосед последнего, который пришёл к агрессору разбираться из-за потопа.