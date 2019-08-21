Регистрироваться за деньги и голосовать «против всех». Представлен проект избирательного кодекса

Российский фонд свободных выборов представил проект Кодекса о выборах и референдумах и поправки к нему. Документ должен не только обобщить положения действующего законодательства, но и добавить новшеств.

Проект создан экспертами из МГУ и опубликован на сайте фонда, 21 августа на него обратили внимание «Ведомости». Основная часть кодекса не содержит нововведений, они вошли в отдельный проект поправок. Так, предлагается вернуть избирательные блоки, созданные двумя или тремя политическими партиями, и избирательный залог – регистрацию по денежному взносу вместо сбора подписей.

Кроме того, эксперты считают возможным добавить в бланки графу «против всех», но предоставить избирателям возможность не отдавать свой голос ни за одного из кандидатов готовы только на выборах регионального и муниципального уровня.

Среди других инициатив – отмена смешанной системы на выборах в региональные парламенты, ограничение пассивного избирательного права банкротов. Последним предложено запретить выдвигать свою кандидатуру в президенты, высшие должностные лица регионов и главы муниципальных образований в течение трёх лет после признания несостоятельности.

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Ещё одним новшеством является запрет кандидатам в Госдуму выдвигаться одновременно по партийным реестрам и одномандатным округам. Кроме того, может появиться предвыборный институт в форме группы поддержки кандидата, участники которой смогут сопровождать кандидатов на публичных мероприятиях, выступать на них и вести агитацию.

«Актуальность и целесообразность внесения предложенных изменений предстоит оценить в ходе общественной дискуссии, намеченной на следующем этапе разработки проекта Избирательного кодекса России», – уточняют в РФСВ.