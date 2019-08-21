Через полчаса в Петербурге объявят тревогу

Через полчаса в метро Петербурга объявят тревогу. Из громкоговорителей пассажиров предупредят о том, как действовать в случае ЧС.

«С 11:32 до 11:41 на станциях Петербургского метрополитена будет осуществляться трансляция специальных текстов, из которых пассажиры могут узнать о порядке оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации», – напомнили утром 21 августа в подземке.

Проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях коснется не только метро. С 11:30 на десять минут включатся сирены и уличные громкоговорители во всех районах города. Также сигнал «Внимание всем!» передадут через телеканалы и радиостанции.