КамАЗ лишился кабины, приехав в фуру на «Коле». Пробка в районе Разметелево держится все утро

Серьезная авария с участием двух большегрузов все утро 21 августа стопорит движение на Мурманском шоссе под Петербургом. Разбитый грузовик занял полосу с небольшим.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло во Всеволожском районе Ленобласти еще ночью – около 2:40. На 19-м километре трассы «Кола», после Разметелево в сторону Петербурга, грузовик КамАЗ с полуприцепом-цистерной врезался в стоящий грузовик Renault.

От удара контейнер с полуприцепа «Рено» улетел в кювет. У КамАЗа же, как видно на фото с места аварии, отвалилась кабина. Состояние ее крайне плачевное, но водитель жив. По данным ГИБДД, он получил тяжелые травмы.

Реклама



Из-за ДТП на «Коле» в сторону Петербурга с раннего утра собралась многокилометровая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор до сих пор тянется больше чем на 8 километров – от поворота на Озерки и до АЗС.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com