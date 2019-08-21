ВЦИОМ: Каждый второй россиянин не нравится себе на фотографиях. Треть граждан вовсе избегают объектива камеры

47% россиян признались, что не нравятся сами себе на фото. При этом женщины заметно критичнее смотрят на свои фотопортреты, чем мужчины. Недовольны собственным статическим изображением 52% женщин и лишь 37% мужчин. В то же время удовлетворение от своих фото чаще испытывают мужчины. Рады себе на фото 49% представителей «сильного пола» и лишь 42% женщин. Об этом в среду, 21 августа, сообщает ВЦИОМ.

Ежедневно фотографируется каждый десятый россиянин (9%). Каждый пятый (20%) фиксирует свои возрастные изменения на фото «несколько раз в месяц». Раз в полгода в объектив фотокамеры заглядывает четверо из десяти граждан РФ (41%). Каждый третий признался, что вообще не коллекционирует для себя и потомков собственные фотопортреты. 29% россиян не фотографируются вовсе.

Среди тех, у кого нет проблем с фотографированием, автопортреты, более известные как селфи, ежедневно практикуют 9% граждан РФ. Каждый пятый делает это несколько раз в месяц. 41% установил себе лимит в одно селфи раз в полгода. Треть россиян не снимает себя самостоятельно.

Что касается используемой техники, то классический плёночный фотоаппарат в 2019 году использует лишь каждый сотый россиянин (1%). Подавляющее большинство граждан (82%) используют для фотографирования смартфоны. У каждого шестого гражданина (15%) – цифровая фотокамера.

Среди цифровых площадок, где россияне делятся своими фото, с большим отрывом лидирует соцсеть «ВКонтакте» – 59%. Далее следуют «Одноклассники», Instagram и Facebook. 49%, 44% и 13% соответственно.