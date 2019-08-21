Происшествия
В Петербурге задержали сотрудницу ФБК Анну Бирюкову. Жена Леонида Волкова — свидетель по делу о легализации миллиарда
Руководитель соцслужбы Фонда борьбы с коррупцией Анна Бирюкова была задержана в Петербурге накануне вечером. Эту информацию «Фонтанке» 21 августа подтвердил адвокат международной правозащитной организации «Агора» Виталий Черкасов.
Следователи задержали жену оппозиционера Леонида Волкова по делу о легализации преступных доходов. Её допросили в качестве свидетеля, изъяли банковскую карту, мобильный телефон и обыскали номер в отеле. Спустя пять часов Анна была отпущена.
В Петербург Бирюкова прибыла на несколько дней по делам. Её муж Леонид Волков в данный момент находится за границей.
Справка:
В начале августа было возбуждено уголовное дело об отмывании ФБК почти миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.
Силовики провели обыски 8 августа как у сотрудников ФБК, так и в офисе фонда. Кроме того, по делу заблокированными оказались более 100 счетов.