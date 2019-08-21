В Петербурге задержали сотрудницу ФБК Анну Бирюкову. Жена Леонида Волкова — свидетель по делу о легализации миллиарда

Руководитель соцслужбы Фонда борьбы с коррупцией Анна Бирюкова была задержана в Петербурге накануне вечером. Эту информацию «Фонтанке» 21 августа подтвердил адвокат международной правозащитной организации «Агора» Виталий Черкасов.

Следователи задержали жену оппозиционера Леонида Волкова по делу о легализации преступных доходов. Её допросили в качестве свидетеля, изъяли банковскую карту, мобильный телефон и обыскали номер в отеле. Спустя пять часов Анна была отпущена.

В Петербург Бирюкова прибыла на несколько дней по делам. Её муж Леонид Волков в данный момент находится за границей.