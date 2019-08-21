Кто сказал «бичевня» и «быдло». В Иркутской области изучают запись с оскорблениями жителей Тулуна. Под подозрением чиновница из пресс-службы

Служебное расследование проведут в отношении руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. Поводом стала гуляющая по Сети аудиозапись, в которой жителей пострадавшего от наводнения Тулуна называют «бичевней» и «быдлом». Голос показался слушателям похожим на голос чиновницы. Алашкевич настаивает, что запись сфальсифицирована.

Начать расследование распорядился губернатор региона Сергей Левченко, сообщается 21 августа на сайте правительства Иркутской области.

Аудиозапись, на которой женский голос комментирует встречу жителей Тулуна с президентом России Владимиром Путиным, 15 августа первым опубликовало издание «Иркутск онлайн».

«Он [Владимир Путин] приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — говорит женщина на записи. Далее она сравнивает дома пострадавших от наводнения с хлевом и награждает людей эпитетом «быдло».

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Ирина Алашкевич в комментарии РИА Новости заявила, что запись является фальшивкой и уже передана на экспертизу. «Московский комсомолец» выяснил, что чиновница якобы обвинила в распространении записи своего подчиненного, фотографа и видеооператора Александра Шудыкина, который отрицает, что сделал аудио.

Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация. На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске, добавили в правительстве Иркутской области.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня из-за паводков. Сильнее всего пострадал город Тулун — после прорыва дамбы там затопило около 900 домов. В июле регион посетил президент России Владимир Путин и встретился с пострадавшими.