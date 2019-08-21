ЖК LENINGRAD стал участником конкурса «Золотой Трезини 2019»

«Лидер Групп»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» ежегодно отмечает лучшие строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» заявлен знаковый ЖК LENINGRAD.

«ЖК LENINGRAD воплощает яркие преимущества проектов бизнес-класса: привлекательный внешний вид, удачное местоположение, высокое качество современных технологий, удобные планировочные решения. 24-этажный жилой комплекс возводится компанией «Лидер Групп» на проспекте Тореза, у Поклонной горы, в одном из самых экологически чистых, озелененных уголков Петербурга. Фасадные решения комплекса выполнены в стиле, известном как «сталинский ампир», объединивший в себе элементы неоклассицизма, барокко и ар-деко. Для этого архитектурного направления, получившего мировое признание, характерны величественность, парадность, роскошь и монументальность. Органично вплетенный в общий ансамбль существующей застройки, LENINGRAD сможет по праву претендовать на звание архитектурной доминанты северной части Санкт-Петербурга» – отмечается на официальном сайте конкурса.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/