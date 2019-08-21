Депутат-единоросс застрелил из ружья молодую жену. СМИ пишут, что он застал ее с любовником

Депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа (Карталинский район) в Челябинской области задержан по подозрению в убийстве своей жены. Об этом 21 августа сообщили в Следственном комитете по региону.

«По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа текущего года в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины», – говорится в сообщении СК.

Фамилию депутата следователи не называют. Издание Znak.com со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о главном враче местной больницы Азате Зарипове, избиравшемся от «Единой России». Местные СМИ уточняют, что депутат якобы вернулся рано утром домой с рыбалки и застал жену, которая была на 20 лет его моложе, с любовником.