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21.08.2019 10:18
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Гранату отняли. В Волгоградской области полиция с боем задержала криминальный дуэт из Татарстана

Криминальные гастроли жителей Татарстана закончились в Волгоградской области. Двое мужчин будут отвечать по уголовным делам о грабеже, разбое и угоне автомобиля. Без боя они сдаваться не пожелали.

Как сообщила 21 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники начали свой путь Казани, где, предположительно, угнали из автосервиса автомобиль, а затем избили 27-летнего жителя города, отобрав у него деньги и телефон. Позже дуэт заметили в Набережных Челнах. По предварительной информации, там они ограбили квартиру, пригрозив хозяину ножом. Добычей стал миллион рублей.

Нашли подозреваемых в Волгоградской области. Задерживали их шумно, поскольку мужчины оказали вооруженное сопротивление. В сторону полиции сначала раздались выстрелы, а после мужчины показали гранату в качестве аргумента остаться на свободе. В итоге подозреваемых скрутили, газовый наган и муляж гранаты изъяли.

Полиция предполагает, что злоумышленники могли действовать под влиянием наркотических средств. Ранее они уже имели судимость за аналогичные преступления.

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