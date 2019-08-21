Петербургский борец с геями Тимур Булатов сдал полиции кандидата в депутаты МО «Светлановское»

Петербургский кандидат в депутаты МО «Светлановское» и депутат МО «Морские ворота» Даниил Кен провели 3,5 часа в полиции из-за доноса местного борца с представителями ЛГБТ-сообщества Тимура Булатова.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, накануне вечером с Дрезденской улицы в отдел полиции были доставлены кандидат в муниципальные депутаты и депутат Даниил Кен. На первого позднее составлен административный протокол по статье «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». Правоохранители нашли и изъяли у него полторы тысячи листовок без выходных данных. Кена отпустили без протокола.

Нашему изданию удалось выяснить, что на кандидата в муниципальные депутаты пожаловался известный в Петербурге борец с геями Тимур Булатов. Кто это такой, читайте в нашем материале.