Происшествия
«Уральские авиалинии» экстренно посадили в Оренбурге Airbus A321. На борту ребенку стало плохо с сердцем
Ребенку стало плохо во время полета из Душанбе в подмосковный аэропорт Жуковский 21 августа. Airbus A321 решили экстренно посадить в Оренбурге.
«Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе — Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие — стало плохо с сердцем», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Командир воздушного судна принял решение срочно посадить самолет. У трапа ребенка встретила реанимационная бригада, девочку срочно госпитализировали.