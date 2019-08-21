Полиция задержала четвёртого участника драки у «Газпром Арены». Его выдал томагавк

Полиция задержала четвёртого предполагаемого участника драки с ОМОНом на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге в начале августа. Футбольный фанат в запале приложил руку к лицу стража правопорядка, причинив ему физическую боль. Полицейский Центр «Э» искал его почти три недели.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, задержанный – 36-летний житель города на Неве Артём Прохоров. На видео, опубликованном в соцсетях, похожий на него мужчина стоит в первом ряду фанатов в момент начала драки. Вначале он скрывает голову под капюшоном зенитовского мерча, после чего обнажает свою главную особую примету – стрижку томагавк.

Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, битва с ОМОНом произошла 3 августа на стилобате стадиона «Газпром Арена» во время матча с «Краснодаром». Ранее суд арестовал двоих участников драки. Георгий Воеводин, по версии следствия, уложил росгвардейца на спину, разбив ему лицо. Денис Первачук действовал не столь уверенно, пострадавший от его кулака получил несерьёзные травмы. Сам фигурант признал вину. А Алексей Антонов не попал ногой по голове силовика, а вот в уголовный переплёт - вполне.